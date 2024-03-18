Країни Балтії закликають Європу зробити більше, щоб підготуватися до можливого збройного зіткнення з росією

Про це УНН повідомляє з посиланням на Financial Times.

Президент Латвії Едгар Рінкевич сказав Financial Times, що європейським країнам необхідно повернутися до рівня "видатків часів холодної війни" і обговорити повернення обов’язкової військової служби для збільшення чисельності сил оборони.

«Потрібна серйозна дискусія про призов», – сказав Рінкевич.

Зазначається, що останніми місяцями західні офіційні особи неодноразово попереджали, що росія може кинути виклик положенню про колективну оборону НАТО гібридними або військовими нападами на Естонію, Латвію чи Литву — три балтійські країни на східному фланзі НАТО — у найближчі роки, після повномасштабних дій рф у 2022 році.

Рінкевич визнав, що військові начальники воліють мати повністю професійні сили й що обов'язкова служба може виявитися непопулярною. Але, він зазначив, що збройні сили по всій Європі зіткнулися з труднощами з набором, і призов допоможе створити більш боєздатні резервні сили для стримування росії.

«Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто також не хоче, щоб до нього вторглися. І ніхто не хоче, щоб тут було, як в Україні», - сказав Рінкевич.

Президент Естонії Алар Каріс заявив в інтерв’ю, що варто розглянути спеціальний податок для фінансування військових закупівель, а Європа повинна прагнути дорівнювати мінімальним витратам США на оборону — тобто більш ніж подвоїти поточні рівні.

«Ми повинні щось зробити. Принаймні 50-50 (між Європою та США). Для нас це було б краще», - сказав Каріс.

Три балтійські країни стрімко збільшили власні витрати на оборону в останні роки, після того, як протягом останніх двох десятиліть неодноразово попереджали решту Заходу про російську агресію. Усі три країни витрачають на оборону більше, ніж ціль НАТО у 2% валового внутрішнього продукту, і прагнуть досягти 3%.

«Тут, у цій частині Європи та світу, ми розуміємо, що нам потрібно досягти 3% . . . Для більшості союзників по НАТО ми повинні бути чесними: ми повинні повернутися до витрат часів холодної війни. І це було для багатьох більше ніж 2%», - сказав Рінкевич.

Уряд Естонії висунув ідею гіпотетичного "податку на оборону" для фінансування збільшення військових витрат до 3% ВВП, хоча навряд чи він набуде чинності раніше 2026 року.

«Це один зі способів напряму спрямувати гроші на захист, і люди розуміють, куди ці гроші йдуть», - сказав Каріс.

Також повідомляється, що в Європі повертається військова повинність: Латвія відновила її минулого року, а нещодавно це зробили Литва та Швеція. Естонія, Фінляндія та Норвегія не припиняли запроваджувати обов’язкову військову службу з часів холодної війни, тоді як Данія минулого місяця запропонувала поширити її на жінок разом із чоловіками.