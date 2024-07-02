Президент Естонії: У наступному десятилітті росія буде більш ворожою, ніж минулого

Про це завив президент Естонії Алар Каріс, пише ERR.

"У наступному десятилітті росія буде більш ворожою, ніж минулого. НАТО має бути до цього готове. Для цього в Альянсу є хороші плани колективної оборони, які мають бути наповнені необхідними силами та системами озброєнь", - сказав президент.

Він додав, що вищезазначене вимагає від Альянсу більших витрат на оборону, оскільки стає все більш очевидним, що 2% ВВП може бути недостатньо.

"Нам слід обговорити підвищення бажаних витрат на оборону до 2,5 чи 3% ВВП", – зазначив Алар Каріс.

Він додав, що важливо також посилити ППО країн НАТО.