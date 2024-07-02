Войти | Зарегистрироваться
18:05

понедельник,
08 июля
Онлайн
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Президент Естонії: У наступному десятилітті росія буде більш ворожою, ніж минулого

08.07.2024 / 12:16
НАТО має бути готове до того, що росія в наступне десятиліття буде більш небезпечною, тому союзники Альянсу повинні розглянути питання про збільшення своїх витрат на оборону до 3% ВВП замість 2%.

Про це завив президент Естонії Алар Каріс, пише ERR.

"У наступному десятилітті росія буде більш ворожою, ніж минулого. НАТО має бути до цього готове. Для цього в Альянсу є хороші плани колективної оборони, які мають бути наповнені необхідними силами та системами озброєнь", - сказав президент.

Він додав, що вищезазначене вимагає від Альянсу більших витрат на оборону, оскільки стає все більш очевидним, що 2% ВВП може бути недостатньо.

"Нам слід обговорити підвищення бажаних витрат на оборону до 2,5 чи 3% ВВП", – зазначив Алар Каріс.

Він додав, що важливо також посилити ППО країн НАТО.

Естонія, Каріс
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 июля
7 июля
6 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.