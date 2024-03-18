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Транзит української сільгосппродукції через Польщу з 1 квітня практично припиниться

26.03.2024 / 09:10
Транзит української сільгосппродукції через Польщу з 1 квітня практично припиниться
Польща й Україна проводять переговори про запровадження ліцензій на сільгосппродукцію, Варшава також сподівається на припинення транзиту українського зерна з 1 квітня, повідомив міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетман в ефірі радіо "Люблін".

"Ми дуже просунулися в переговорах з Україною щодо системи ліцензування, яку наші попередники так і не змогли запровадити. Ми вже на етапі переговорів з українською стороною про чутливі продукти. Я сподіваюся, що ці переговори триватимуть цього тижня і наближатимуться до завершення", - сказав він.

Гетман також наголосив, що уряд Польщі планує доплати фермерам, які мають надлишок пшениці.

"Ми сподіваємося, оскільки про це говорили з українською стороною, що навіть транзит, насамперед кукурудза і пшениця, з 1 квітня практично припиниться", - додав польський чиновник.

За його словами, протягом трьох місяців протестів польських фермерів на кордоні з Україною вдалося реалізувати багато вимог фермерів, зокрема ті, що стосуються Європейського зеленого курсу.

Польща, Гетман
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