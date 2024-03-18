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ISW: ІДІЛ з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Хол"

25.03.2024 / 17:27
Терористичне угруповання "Ісламська держава" причетне до теракту у музичному центрі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї.

Зокрема, російські ЗМІ також поширили кадри, на яких силовики допитують осіб, які або погано розмовляють російською мовою, або спілкуються через перекладачів. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Влада рф заявила, що нібито затримала чотирьох нападників і ще сімох осіб, начебто причетних до теракту 22 березня. За даними офіційних російських джерел, загинуло щонайменше 133 цивільні особи.

російські джерела також поширили кадри, на яких силовики допитують осіб, які або погано розмовляють російською мовою, або спілкуються через перекладачів.

Джерела з росії переважно стверджують, що всі нападники є громадянами Таджикистану.

Тим часом речниця міністерства внутрішніх справ (мвс) росії ірина волк переконує, що жодна з осіб, які, за твердженням російської влади, вчинили напад, не є громадянами росії.

Американські аналітики вважають, що ІДІЛ з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Хол".

ISW, ІДІЛ
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