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Кірбі: На даний момент немає ознак того, що українці брали участь у стрілянині у москві

23.03.2024 / 16:20
В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки заявили про відсутність якихось даних про можливості причетності України до сьогоднішньої стрілянини у російському торговому центрі "Крокус Сіті хол" (Crocus City Hall) під Москвою.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) репортера "Голосу Америки" Михайла Комадовського.

Корреспондент навів слова представника адміністрації щодо цього питання.

"На даний момент немає ознак того, що українці брали участь у стрілянині у москві", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, ввечері 22 березня стало відомо про стрілянину, що сталася в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол". За інформацією російських Telegram-каналів, постраждали щонайменше 35 людей. Ще 15 - загинули.

Після стрілянини торговий центр загорівся, над ним було видно клуби чорного диму.

теракт, Кірбі
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