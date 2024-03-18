Кірбі: На даний момент немає ознак того, що українці брали участь у стрілянині у москві

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) репортера "Голосу Америки" Михайла Комадовського.

Корреспондент навів слова представника адміністрації щодо цього питання.

"На даний момент немає ознак того, що українці брали участь у стрілянині у москві", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, ввечері 22 березня стало відомо про стрілянину, що сталася в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол". За інформацією російських Telegram-каналів, постраждали щонайменше 35 людей. Ще 15 - загинули.

Після стрілянини торговий центр загорівся, над ним було видно клуби чорного диму.