Зеліков: США готуються до ймовірної великої війни на трьох театрах бойових дій

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на Київському безпековому форумі заявив колишній радник Державного департаменту США Філіп Зеліков.

“Зараз США активно готуються до можливості глобальної війни на трьох різних театрах. Ми мусимо готуватися до можливого початку в будь-який момент війни у східній Азії із Китаєм чи КНДР або з обома. Ми зараз готуємося до можливості великої війни на Близькому Сході, до якої може долучитися Іран та інші. Також ми мусимо зараз готуватися до ймовірності великої війни із росією”, - розповів Зеліков.

За його словами, треба готуватися до цих воєн одночасно.

“Ми можемо вважати, що ймовірність цього наразі відносно низька, можемо сперечатися, але ми несемо тягар підготовки до цього”, - зазначив колишній радник Держдепу.

Він також висловив переконання, що “зараз - найнебезпечніший період світової історії з 1962 року” тобто з часу "Карибської кризи".

“Необхідний час, аби осягнути значення цього, й важко призвичаїтися, адже люди до подібного не звикли”, - резюмував Зеліков.