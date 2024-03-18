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Сійярто: Угорщина відкрито готова обговорювати співпрацю з росією

22.03.2024 / 17:27
Угорщина відкрито готова обговорювати з росією співпрацю у секторах економіки, на які Євросоюз іще не наклав санкції.

Про це заявив очільник угорського МЗС Петер Сійярто на брифінгу в Празі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, передає "Радіо Свобода".

"У тих секторах, де немає санкцій, так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами, як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них приховано, деякі - відкрито", - сказав він.

Обсяги поставок російського газу в Європу, імпорту російської нафти з Індії, а також поставок ядерного палива з рф у неєвропейські країни НАТО зросли, зазначив дипломат.

"Думаю, ви не порушуватимете це питання лише перед тими, хто готовий відкрито це питання обговорювати", - відповів Сійярто журналістам.

Раніше єврокомісарка із питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Євросоюз скоротив імпорт російського газу на 71%. Водночас деякі країни, зокрема, Чехія відновили імпорт російського газу. Йдеться про непрямі поставки газу російського походження, які здійснюють окремі трейдери.

Сійярто
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