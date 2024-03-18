Кая Каллас: Поразка росії поможе уникнути Третьої світової війни

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв’ю EUobserver.

"(Якщо) росія (програє) цю війну, тоді нам не доведеться турбуватися про Третю світову війну", - вважає голова естонського уряду.

Каллас додала, що пріоритетом для країн Заходу є прагнення миру, заснованого на міжнародному праві, а не на диктаті агресора. І лиш у цьому випадку він буде стійким.

"Ми хочемо мати мир, але ми хочемо мати стійкий мир, а мир на умовах росії не є стійким", - наголосила Каллас.

За її словами, різниця між початком Другої світової війни і тим, що відбувається тепер, полягає в стійкості та боротьбі України.

"Тому війна не просувається далі, (але) якщо Україна впаде (війна, - ред.) буде по всій Європі", - вважає естонська чиновниця.

Каллас також розповіла про плани збільшення витрати на оборону та про важливість допомоги Україні та зміцнення європейської безпеки.

За її словами, європейські країни не повинні повторити помилку Естонії перед Другою світовою війною, а для цього необхідно інвестувати значні кошти в оборону, щоб не бути захопленими зненацька. Вона додала, що деякі європейські країни можуть стати мішенню для росії.

"Якщо ми дійсно допоможемо Україні, нам не доведеться турбуватися про те, хто буде наступним. Але якщо Україна впаде, то буде пауза в кілька років, і ми побачимо це в більш широкому масштабі, особливо коли ми не будемо інвестувати в оборону", - наголосила чиновниця.

Прем'єр Естонії закликала країни, що входять до Рамштайнської коаліції виділити 0,25% свого валового внутрішнього продукту на військову допомогу Україні, що буде "значним внеском у перемогу України над росією".