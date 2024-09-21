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TikTok блокує акаунти російських ЗМІ

25.09.2024 / 18:30
TikTok видалив акаунти російських ЗМІ за спроби впливу на вибори в США. Попередньо, облікові записи заблоковано назавжди.

Про це заявляється в блозі соцмережі.

Так компанія запобігає появі дезінформації на тлі прийдешніх виборів у США, які відбудуться в листопаді 2024 року.

Під блокуванням опинилися облікові записи медіагрупи RT, якій належать пропагандистські служби – РИА Новости, Sputnik, а також ТВ-Новости.

У TikTok заявили, що раніше акаунти були обмежені у Великій Британії та ЄС, зазначивши їхній контент як “підконтрольний державі”. Тепер облікові записи заблоковано назавжди.

До речі, аналогічно у вересні вчинила компанія Meta, заблокувавши облікові записи RT на платформах Instagram і Facebook.

TikTok
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