TikTok блокує акаунти російських ЗМІ

Про це заявляється в блозі соцмережі.

Так компанія запобігає появі дезінформації на тлі прийдешніх виборів у США, які відбудуться в листопаді 2024 року.

Під блокуванням опинилися облікові записи медіагрупи RT, якій належать пропагандистські служби – РИА Новости, Sputnik, а також ТВ-Новости.

У TikTok заявили, що раніше акаунти були обмежені у Великій Британії та ЄС, зазначивши їхній контент як “підконтрольний державі”. Тепер облікові записи заблоковано назавжди.

До речі, аналогічно у вересні вчинила компанія Meta, заблокувавши облікові записи RT на платформах Instagram і Facebook.