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Посли ЄС схвалили продовження пільгової торгівлі для України без змін

22.02.2024 / 14:21
Постійні представники країн-членів Європейського Союзу 21 лютого погодили мандат Ради ЄС на переговори щодо пропозиції, яка має на меті продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Ради ЄС.

Посли Євросоюзу, як зазначається, схвалили пропозиції Єврокомісії щодо продовження пільгової торгівлі для України без змін.

Вона, нагадаємо, передбачає призупинення ввізних мит та квот ще на один рік – до 5 червня 2025 року, але водночас містить запобіжні заходи для сільськогосподарської продукції, аби захищати ринок ЄС від падіння цін.

Також постійні представники ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про призупинення імпортних мит і квот для Молдови ще на один рік – до 24 липня 2025-го – і так само із запобіжниками для сільгосппродукції.

Далі пропозиція має бути погоджена Європарламентом – спершу в профільному комітеті, що очікується 7 березня, та на пленарному засіданні у квітні.

Потім регламент має бути ухвалений Радою ЄС, підписаний представниками Ради ЄС та Європарламенту та опублікований в Офіційному віснику ЄС.

Рада ЄС
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