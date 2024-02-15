ЄБА: Депутати хочуть зобов’язати виробників та імпортерів вилучати з обігу марки акцизного податку старого зразка

Про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Зазначається, що найближчим часом Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт № 9662, який містить норми, що можуть суттєво негативно вплинути на легальний ринок підакцизних товарів.

Зокрема, йдеться про поправку №161 до законопроєкту, яка встановлює заборону виробництва та обігу тютюнових виробів і алкогольних напоїв, маркованих акцизними марками попереднього зразка, з 1 червня та 1 вересня 2024 року відповідно.

"Раніше ця поправка була підтримана Комітетом ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. У випадку прийняття законопроєкту з цією поправкою, визначена в ній підакцизна продукція, по закінченню встановленого перехідного періоду, вважатиметься немаркованою, а отже за її виробництво та обіг застосовуватимуться санкції", - зауважують в ЄБА.

Бізнес наголошує, що поправка №161 не створює дієвий механізм боротьби з підробленими акцизними марками, а є лише неефективною спробою вплинути на надзвичайно складну та комплексну проблему тіньового ринку підакцизних товарів.

"Легальному бізнесу не запропоновано нічого іншого, окрім як вилучити з обігу та знищити за свій рахунок власну законно вироблену, імпортовану або придбану для подальшої реалізації якісну продукцію, з якої сплачено всі податки, та яка за законодавством мала б знаходитись в обігу до закінчення строку придатності для споживання", - наголошують в ЄБА.

Бізнес звертає увагу, що повне вилучення з обігу такої продукції створить для нього непомірні логістичні труднощі. Більше того, ця продукція технологічно не підлягає перемаркуванню, оскільки кожна марка наклеюється таким чином, щоб її зняття без пошкодження упаковки було неможливим, а продукція іноземного виробництва взагалі маркується виключно іноземними компаніями за кордоном.

"Зазначена продукція в більшості випадків не може бути промислово перероблена. Як наслідок, орієнтовні збитки бізнесу від прийняття поправки складуть десятки мільярдів гривень. Компенсація державою відповідних збитків легальних операторів ринку у поправці не передбачена", - підкреслили в ЄБА.

Там додали, що натомість, така ініціатива не зупинить обіг вже виробленої продукції, маркованої підробленими акцизними марками, що перебуває на нелегальному ринку, а суб’єкти тіньового ринку, які вже мають доступ до марок нового зразка, дуже швидко налагодять виробництво підробок таких марок. Прийняття поправки жодним чином не зашкодить реалізації нелегальної продукції з-під прилавку, через інтернет тощо.

"На переконання представників легального бізнесу, якщо ця поправка не буде відхилена, існує висока вірогідність додаткового зростання пропозиції нелегальної продукції на сірому ринку. Тоді, як бізнес, що працює в правовому полі, буде нести збитки через виникнення дефіциту легальних товарів, адже для мінімізації власних збитків підприємства торгівлі будуть вимушені відмовлятись від придбання продукції з марками попереднього зразка у виробників та імпортерів. Крім того, підроблена марка не є основною проблемою ринку. До прикладу, за даними KANTAR Україна 2/3 тіньового ринку сигарет складає продукція, на якій відсутні акцизні марки", - зауважують в асоціації.

ЄБА наполегливо закликає депутатів відхилити поправку №161 до законопроекту №9662, яка перекладає на легальний бізнес відповідальність за правопорушення, вчинені гравцями тіньового ринку підакцизних товарів, та призводить до величезних фінансових та операційних втрат через неможливість ефективного вирішення державою багаторічної проблеми нелегального обігу підакцизних товарів.