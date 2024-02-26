Підласа: Унаслідок вторгнення росії державні видатки України фактично подвоїлися

Про це Голова Комітету з питань бюджету, народний депутат Верховної Ради Роксолана Підласа сказала під час дискусії «Статистика життя та смерті: чи здатні фінанси, економіка, інфраструктура та соціальна система України втримати удар?», яка відбулася в межах спеціальної зустрічі YES «Два роки — боротьба триває», передає Укрінформ.

"Щоб зрозуміти, як функціонує уряд України під час війни, необхідно знати, що внаслідок повномасштабного вторгнення державні видатки фактично подвоїлися, збільшившись у 2,5 рази, порівняно з довоєнними показниками і, за прогнозами експертів, зростуть до понад 52 млрд доларів США у 2024 році. Дефіцит бюджету України безпрецедентний — 41 млрд доларів США", - зазначила вона.

Вона наголосила, що ризик не покрити фінансування є очевидним і передбачає зменшення як військових, так і невійськових витрат.

"На щастя, з’явилося світло в кінці тунелю, принаймні на цей рік: МВФ та керівництво країни досягли домовленості на рівні персоналу щодо третього перегляду програми. Наразі Україна очікує на виплату 800 млрд доларів до кінця березня. Ми майже впевнені, що ЄС остаточно затвердить програму для України (50 млрд євро) наприкінці лютого і сподіваємося, що Конгрес США незабаром проголосує за майбутнє України. Крім того, важливо зазначити, що Японія і Канада надали величезну допомогу в покритті решти дефіциту державних фінансів»", - зауважила народний депутат.