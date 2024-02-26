Укрзалізниця не буде підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

«У фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні», - сказав Лященко.

Він підкреслив, що йдеться саме про внутрішні перевезення. Щодо закордонних, то тут діє спільне з міжнародними партнерами ціноутворення.

«По закордонних – залежить не тільки від нас. Тому я не можу сказати стовідсотково, що зростання не буде. Проте якщо і буде, то точно незначне», - додав очільник УЗ.