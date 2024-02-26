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НБУ: В Україні ВВП на одну особу в 2033 році досягне майже $15,5 тис

27.02.2024 / 16:25
За одним із двох сценаріїв, а саме - швидкої реалізації реформ, економіка України може зрости впродовж десятиліття на 7%, а ВВП на одну особу в 2033 році досягне майже $15,5 тис.

Про це повідомила пресслужба НБУ, розглянувши два сценарії євроінтеграції України.

Зазначається, що натомість за сценарію часткового проведення реформ українська економіка може зростати приблизно на 4% упродовж десятиліття, а ВВП на одну особу в 2033 році перевищить $10 тис.

"Українська економіка поступово відновлюється переважно завдяки надолуженню втрат, спричинених повномасштабною агресією росії. Проте стійке економічне зростання високими темпами можливе лише за умови сталого підвищення рівня продуктивності", - йдеться у повідомленні регулятора.

Цьому можуть посприяти рішучі євроінтеграційні реформи та зближення з більш розвиненими економіками за умови збереження макроекономічної стабільності.

У НБУ зазначили, що вже сама перспектива членства в ЄС та виконання відповідних умов стимулюватимуть економічне зростання країни ще до офіційного її вступу, а процес інтеграції – зовнішню торгівлю та залучення інвестицій, що посилить інституційну спроможність країни.

Це сприятиме підвищенню ефективності використання ресурсного потенціалу, зменшенню корупції, поглибленню ринкової конкуренції.

"Про це свідчить досвід країн, що пройшли євроінтеграційний шлях. Так, у країнах Центрально-Східної Європи, що приєдналися до ЄС у 2004 році, рівні продуктивності праці та ВВП на одну особу в 2003 році були в середньому на майже 10% вищі порівняно з тим, якби вони не мали можливості вступу", - додали в НБУ.

Важливою передумовою для успішної європейської інтеграції України є, в тому числі, й подальша реалізація мандата НБУ із забезпечення цінової стабільності.

НБУ, ВВП
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