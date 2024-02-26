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МО України уклала перший прямий контракт зі шведським оборонним виробником

27.02.2024 / 18:30
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробником. Цей документ дасть можливість покращити забезпечення української армії.

За інформацією Міністерства оборони, контракт уклали під час візиту очільника МО Швеції Пола Йонсона до України. Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що це дозволить покращити забезпечення ЗСУ та зміцнити боєздатність.

«Ще багато проєктів, які ми маємо реалізувати у партнерстві з колегами з FMV для забезпечення нагальних потреб ЗСУ, але цей перший крок є відповідальним та найважливішим», – зазначила директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Контракт укладено за підтримки Адміністрації оборонних матеріалів Швеції (FMV) у рамках Угоди про співпрацю між FMV та Міністерством оборони України, підписаної під час саміту НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року.

У Міноборони вважають, що ця співпраця дає можливість пришвидшити розбудову власної агенції, здійснювати закупівлі, спираючись на європейській досвід прозорості процесу придбання необхідних виробів.

Узгоджений сторонами на початку лютого у Стокгольмі план дій, окрім запланованих контрактів, передбачає можливість для України підключитися до поточних шведських закупівель вже зараз, додали в Міноборони.

Швеція
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