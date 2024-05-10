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Лященко: Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд

15.05.2024 / 15:23
Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.

Про це повідомила пресслужба компанії.

За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.

"Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис", - зазначив він.

Новий сайт Укрзалізниці запущено у бета-режимі. Перехід зі старого сайту буде здійснюватись поступово.

Для зручності користувачів новий сайт має, зокрема, такі функції:

  • купівля квитків на будь-який поїзд
  • купівля квитків на поїзди "Київ - Варшава" та "Київ - Відень" (після верифікації акаунту через "Дія.Підпис")
  • повернення квитків на міжнародні рейси
  • ⁠покращений пошук поїздок із пересадками (у тому числі з пересадкою всередині поїзда)
  • придбання квитків у жіночі купе
  • ⁠придбання квитків зі знижкою для студентів
  • ⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж (та дізнатись вартість цих квитків до придбання)
  • безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay і Google Pay
  • ⁠можливість накопичення "обіймашок" за програмою лояльності Залізні друзі для квитків, придбаних через сайт (із подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку)
  • доступ до онлайн-табло вокзалів по країні тощо.
Укрзалізниця, Лященко
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