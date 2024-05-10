Лященко: Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд

Про це повідомила пресслужба компанії.

За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.

"Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис", - зазначив він.

Новий сайт Укрзалізниці запущено у бета-режимі. Перехід зі старого сайту буде здійснюватись поступово.

Для зручності користувачів новий сайт має, зокрема, такі функції: