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Буданов: росія поширює інформацію про"буферну зону" на Харківщині, щоб посіяти хаос та паніку в Україні

15.05.2024 / 17:27
росія поширює інформацію про нібито створення "буферної зони" на Харківщині, щоб посіяти хаос та паніку в Україні.

Ніякої суцільної "буферної" смуги не може бути. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає Gazeta.ua.

"Перш за все мета - посіяти хаос і паніку всередині держави. Всі ці розмови про "буферні зони" і так далі. А де вони її роблять? На двох окремих напрямках. А між ними як бути? А як вправо-вліво з буферною зоною? Це не серйозна просто розмова. Це офіційна позиція, яку озвучило російське керівництво, щоб виправдати і хоч якось пояснити росіянам, що вони роблять зараз в Харківській області", - сказав він.

Він також спростував заяви російської пропаганди про нібито "захист Бєлгорода".

"От ми нібито "хочемо захистити місто Бєлгород" і для цього "зробимо буферну зону". По факту пішли на двох окремих напрямках. Ніякої суцільної смуги нема. І в принципі ми поки не бачимо, щоб це було реально зробити. Та і Бєлгороду це не сильно допомогло", - зазначив Буданов.

За його словами, ще одна мета загарбників - відволікання українських сил і засобів.

"Невеличкі резерви у нас були все ж таки сформовані. Розтягнути їх по фронту і закинути, як то кажуть, на оборону самих себе. Але я думаю, що все ж таки ми з цим справимося", - додав Буданов.

Буданов
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