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Ляшко: Система охорони здоров'я готова працювати в умовах аварійних відключень енергопостачання

16.05.2024 / 10:12
Медична система України готова до роботи в умовах аварійних відключень енергопостачання.

У цьому запевнив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Українському радіо, передає Укрінформ.

«Сьогодні ми можемо сказати, що система охорони здоров'я готова працювати в умовах аварійних відключень енергопостачання. Ми маємо у мережах лікарень 11 тисяч генераторів. Із них упродовж воєнного стану ми поставили більше 3 тисяч, і це вже генератори більшої потужності - понад 50 кВт», - поінформував міністр.

За його словами, на сьогодні викликом є не самі генератори, а наявність пального. «Ми... ухвалили рішення, що об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі лікарні, повинні мати запас пального на 120 годин роботи. Тобто, орієнтовно на 5 днів. І зараз є доручення Прем'єр-міністра всім обласним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування - чітко відпрацювати маршрути, як доставляти пальне до критичної інфраструктури на випадок, якщо понад 5 днів немає електроенергії», - сказав Ляшко.

Крім того, зазначив він, у контексті автономної роботи при потенційних блекаутах розглядається питання тепло- і водопостачання.

«Із початку повномасштабного вторгнення ми намалювали для себе мапу закладів охорони здоров'я, які повинні працювати незважаючи ні на що. Тобто, навіть при повному відключенні від усього заклад може забезпечити повну автономну роботу. Це значить, що в нього є дизель-генератор, своя артезіанська свердловина і котельня на альтернативному паливі. Це або твердопаливний котел, або індивідуальна газова котельня для опалення саме цього закладу. Таким чином, ми розуміємо мережу закладів, якщо відключиться усе. І саме в цю мережу закладів перенаправляються маршрути пацієнтів», - розповів він.

Міністр повідомив, що завдяки міжнародним партнерам лікарні й Центри екстреної медичної допомоги зараз обладнані станціями супутникового інтернету Starlink - їх є уже 1107. Тобто, лікарні і екстрена допомога залишатимуться на зв'язку і люди зможуть викликати «швидку» навіть під час блекауту.

«Маємо надію, що одночасно все не буде вимикатися, але система охорони здоров'я повинна бути готова до найгіршого. Сьогодні можу сказати, що все забезпечено. Тепер залишилася тільки виконавча дисципліна, що все на місцях підключено, перевірено і запасів пального вистачає, щоб працювати безперебійно», - наголосив очільник МОЗ.

Ляшко, МОЗ
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