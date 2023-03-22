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Підласа: Зміни до бюджету не передбачають повернення підвищених зарплат військовим

22.03.2023 / 17:29
Зростання видатків на армію пов’язано зі збільшенням кількості військовослужбовців. Тому зміни до бюджету не передбачають повернення підвищених зарплат військовим.

Про це в коментарі LB заявила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

«Потреба у збільшенні видатків на діяльність усіх видів і родів військ продиктована збільшенням чисельності військовослужбовців. Наприклад, у рамках проєкту «Гвардія наступу» планується сформувати 8 нових бригад», - наголосила вона.

Також, за її словами, ухвалені сьогодні зміни до бюджету, пов’язані «зі зміною прогнозу – ведення активних бойових дій до кінця 2023 року».

Нагадаємо, раніше член бюджетного комітету, нардеп фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив, що ухвалені зміни не передбачають повернення додаткових виплат військовим.

«Збільшено державний бюджет на понад пів трильйона. Фактично всі гроші відправлені на ЗСУ. На всіх, хто воює. Однак, на жаль, це не передбачає повернення 30-100 тисяч, як це було раніше. На жаль… Але там передбачені гроші на виплату окладів (підвищених), а також додаткової винагороди - 30-100 тисяч до 1 вересня. Там є ці кошти. Більшого там немає. І повернення цих виплат на сьогодні влада не планує», - написав він.

Підласа
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