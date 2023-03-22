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КСУ постановив, яким повинен бути розмір пенсій в Україні

23.03.2023 / 10:23
КСУ постановив, яким повинен бути розмір пенсій в Україні
Конституційний Суд (КСУ) постановив, що розмір пенсій має бути не нижче прожиткового мінімуму.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалив Другий сенат суду за підсумком розгляду конституційної скарги Лазуренка Ігоря Олександровича, інформує пресслужба КС.

“Конституційний Суд України захистив гарантованість пенсії, що є основним джерелом існування, у розмірі не нижче прожиткового мінімуму”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, КС визнав неконституційними приписи абзаців четвертого, п’ятого частини другої статті 70 закону „Про виконавче провадження“, абзаців третього, четвертого частини другої статті 50 закону „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ в тім, що вони унеможливлюють виплату – у розмірі не нижче прожиткового мінімуму пенсії, що є основним джерелом існування, призначеної в установленому законом розмірі прожиткового мінімуму.

“Суд вказав, що оспорювані приписи Закону № 1404, Закону № 1058, якими для звернення стягнення у виконавчому провадженні установлено допустимі розміри відрахувань у відсотковому відношенні з пенсій боржника, призводять до виплати пенсії, що є основним джерелом існування, навіть у меншому розмірі, від прожиткового мінімуму встановленого законом. У такий спосіб людину позбавили мінімальних соціальних благ та захисту від бідності через примусове виконання рішення”, - йдеться у повідомленні.

КС дійшов висновку, що оспорювані приписи закону „Про виконавче провадження“ і закону „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ є невиконанням державою свого позитивного обов’язку забезпечити мінімальний соціальний захист людини відповідно до приписів частини третьої статті 46 Конституції, що заперечує людську гідність як абсолютну цінність, нівелює сутність конституційних прав на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, отже, не відповідає приписам статей 1, 3, 8, 21, 28, 46, 48 Основного Закону.

Суддею-доповідачем у справі виступав Віктор Городовенко.

КСУ, пенсії
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