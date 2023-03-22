Комітет Ради пропонує переглянути існуючу систему пожиттєвих пільг ветеранам

Про це повідомила голова комітету Галина Третьякова, передає Укрінформ із посиланням на профільний комітет.

«Система підтримки ветеранів з використанням коштів Державного бюджету потребує трансформації та актуалізації відповідно до потреб ветерана. Зокрема, концепція пропонує існуючі в законодавстві пільги для учасників бойових дій перевести у 2-3 річну грошову стипендію/доплату до основного доходу», - сказала Третьякова.

За її словами, наразі низка пожиттєвих пільг для учасників бойових дій, які свого часу передбачили політики у чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету, не працює. Голова комітету наголосила, що таку кількість пільг бюджет держави не міг компенсувати навіть у мирний час. Тому непрацюючі пільги треба замінити на те, що дійсно потрібно громадянам після демобілізації: житло, фінансова підтримка на період адаптації до мирного життя, реабілітація, відпустка, сприяння держави у досягненні захисниками економічної незалежності.

Щодо стипендії, то її розмір повинен залежати від посади військовослужбовців під час війни, строку служби, кількості виконаних бойових завдань, додала вона.

«Усе це потрібно ретельно обрахувати. Це вже робота для уряду», - вважає Третьякова.

На її переконання, двох-трьох років державної підтримки буде достатньо, аби учасник бойових дій зміг продовжити життєвий шлях вже без особливого супроводу держави.