ВАР: Здешевлення овочів найближчим часом очікувати не варто

Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук.

Як зазначив Марчук, в Україні взимку - на початку весни завжди підвищувалися ціни на овочі, що пояснюється кліматичними особливостями. "Ми півроку щось саджаємо та заготовляємо. Але його завжди недостатньо, щоб задовольнити попит, і відповідно ми стаємо імпортозалежними", - сказав він, зазначивши, що ті овочі, які збереглися до весни, коштують достатньо дорого.

Цього року до цих факторів щорічних додався фактор війни та окупації. "Тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей є головними постачальниками овочів і ранніх овочів. Відповідно ми бачимо зараз відсутність великої пропозиції таких продуктів, як цибуля, яка найбільше викликає сьогодні ажіотаж. Але ми маємо розуміти, що близько 35% заповнення ринку йшло з Херсонської області. Цього ми поки що нажаль не маємо", - додав експерт.

Марчук зазначив, що зростання цін в останній час обумовлено тим, що запаси під кінець року закінчуються, і Україна змушена імпортувати овочі. Водночас у Європі цього року також проблеми з цибулею через неврожай у Нідерландах. Аналогічна ситуація спостерігалася, наприклад, у 2018 році.

Інші фактори

Крім окупації на ринок овочів впливає декілька інших факторів. Серед них - погода восени. "Коли ми найбільше збирали овочі та закладали їх на зберігання, була прохолодна дощова погода. Відповідно не мали можливості якісно заготовити в достатній кількості продуктів умовного борщового набору", - сказав Марчук.

Заступник голови ВАР зазначив, що те, що зберігали, потребувало відповідного утримання. "Нам додалися додаткові витрати, пов’язані з ударами по енергетичній інфраструктурі. Виробники змушені були закладати в собівартість витрати на енергоносії у вигляді генераторів. Одне діло генератори невеличкі, які ми бачимо під кав’ярнями. Інше діло генератори промислові, які потрібні для вироблення певної кількості кіловат-годин. Вони є досить коштовними, і утриманні є досить коштовними", - нагадав експерт.

Крім того, зазвичай у березні Україна вже мала у достатній кількості пропозицію ранніх овочів з теплиць. Але через окупацію півдня Запорізької області, де найбільше таких теплиць, цих овочів немає.

Крім того, в умовах енергокризи багато хто відмовився від теплиць, бо це було досить затратно. Також через відключення електроенергії запізнилися з розсадою огірків. Відставання у графіках становить 1-1,5 місяця. Тому тепличні огірки будуть на рику лише на початку квітня, і ціни почнуть знижуватися.

Ще більш складна ситуація з томатами, для вирощення яких потрібні значні енерговитрати та освітлення. "Ті, хто займався томатами, просто відмовилися", - сказав Марчук, зазначивши, що імпорт з Туреччини досить дорогий. Тому зараз томати коштують приблизно у 2-2,5 рази більше, ніж рік тому.

"І така, нажаль, ситуація протримається до сезону відритого ґрунту зазвичай у цей період року", - сказав він.

Марчук прогнозує, що ціни на всі овочі в Україні будуть поступово дорожчати до того моменту, коли на ринку з'явиться продукція відритого ґрунту.

Подорожчання на Великдень

Марчук також не виключив, що великий попит напередодні Великодня, який святкуватимуть 16 квітня, призведе до подорожчання овочів, зокрема, томатів, ще 5-10%.

"Попит на овочі є, пропозиція - недостатня", - додав експерт.