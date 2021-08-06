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Зеленский и Ермак не знают историю, а потому приписали Марчуку разрешение конфликта на Тузле. Хотя его решили Кучма и Медведчук

06.08.2021 / 10:06
Зеленский с Ермаком ни страной управлять не могут, ни истории не знают. Президент в своем фейсбуке сегодня опубликовал некролог, в котором приписал Евгению Марчуку урегулирование конфликта вокруг острова Тузла.

На самом же деле, конфликт был урегулирован на уровне Кучма-Путин, а подготовку договоренностей вели руководители Администраций президентов Виктор Медведчук и Александр Волошин. При этом Марчук был не у дел. Переговоры, которые велись были не уровня Марчука и он не был к ним допущен и не мог быть к ним допущен, но знатоки истории из ОП об этом не ведают.

29 сентября 2003 года власти Краснодарского края начали строительство дамбы от Таманского полуострова в сторону Керчи до пограничного острова Тузла. В октябре ситуация усугубилась. В это время президент Украины Леонид Кучма улетел с визитом в Латинскую Америку. Лидер РФ Владимир Путин в это время был с визитом в Африке. Потому главы Администраций Виктор Медведчук и Александр Волошин несколько дней вели переговоры и готовили площадку для разговора президентов.

22 октября Кучма прервал визит и вернулся в Украину, прямо в Симферополь. Путин также вернулся домой. Должен был состояться разговор на самом высоком уровне, между главами Украины и РФ. Из Симферополя Кучма и Медведчук вылетели к Тузле.

А уже 23 октября строительство дамбы было остановлено после окончательного утверждения подготовленных договоренностей президентами Кучмой и Путиным.

А когда происходили эти эпохальные для Украины события, представители криворожской школы права еще пешком ходили под стол. Но вот тот факт, что президент и глава его Офиса не знают историю и приписывать мнимые достижения людям, которые не имеют к ним никакого отношения, это печально. Потому что с таким успехом они принимают решения и в управлении государством – на основании интуиции и ложных данных. Удивительно ли, что в Украине такой бардак?

Медведчук, Кучма, Тузла, Марчук
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