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Лукашенко увидел в Украине новую угрозу для Беларуси

06.08.2021 / 09:48
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину дополнительной угрозой, "которой раньше не было", а власть страны якобы проводит "антинародный курс".

Об этом заявил Лукашенко на совещании с силовиками, цитирует его пресс-служба

Прямая речь Лукашенко: "Я собрал руководителей почти всех силовых структур, чтобы обсудить не только ситуацию на границе, но и что происходит вокруг Беларуси. Прежде всего, что касается политики Североатлантического блока НАТО в западном направлении. В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины.

Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на Запад, на Восток идут, на Юг, неважно.

Это их дело – определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее".

Напомним: 2 июля Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.

Источник

Беларусь, Лукашенко
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