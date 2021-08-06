Замглавы ОП Смирнова должны судить за пособничество в побеге экс-судьи Чауса

Прочитала материалы коллег-журналистов о том, как нынешний замглавы Офиса президента Андрей Смирнов лично помогал экс-председателю Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу бежать из страны. Не в таком и далеком 2016 году Смирнов прятал горе-судью в подземном паркинге известного ЖК столицы, а потом помог ему выехать в Молдову. И здесь я вспомнила старую шутку советского генпрокурора о том, что "главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя".

Только проблема Смирнова в том, что Высшим антикоррупционным судом задокументировано, что именно он, будучи в то время адвокатом, был соучастником побега бывшего председателя Днепровского райсуда Чауса. Следовательно, и сегодня обязан разделить с Чаусом судьбу и сидеть рядом за решёткой в зале суда.

Получается, что изначально направленное на дискредитацию Порошенко возвращение Чауса сыграло злую шутку с самим Зеленским и приближенным к нему Смирновым. Но это и не удивительно, на Банковой не приучены думать дальше одного хода вперёд.

Теперь Смирнову срочно нужно было перейти к плану "Б" и спасать свою шкуру, открещиваясь от любых общих дел с Чаусом. Что он и сделал. Ведь рано или поздно следствие все-таки выйдет на Смирнова, и его привлечение к ответственности бросит тень на всю "шайку" Ермака.

Дальше - больше. Негласно Смирнов - "смотрящий" за судами в Офисе Зеленского, а по совместительству - управляет работой своего адвокатского бюро "Смирнов и партнёры". Здесь не нужно иметь юридическое образование, чтобы сложить "два плюс два" и понять, кто все это время протаскивал через суды нужные решения по выгодным для своей конторы делам.

Далее фиксируем второй, но ещё более абсурдный факт. "Торговец должностями" Ермак, видимо, не просто за деньги, а за очень большие деньги, умудрился человека с такой запятнанной репутацией, как у Смирнова, назначить в рабочую группу по вопросам реформирования криминальной юстиции в Комиссии по вопросам правовой реформы. Таким назначением он фактически "пустил козла в огород". А Смирнов, пользуясь моментом, шустро наладил работу всех звеньев коррупции в судебном секторе.

Теперь Чаус своим феноменальным возвращением фактически устроил своеобразный экзамен на вшивость для правоохранительных органов и судебной системы.

По закону Смирнов должен сидеть. По факту, надеюсь, окажется за решеткой.

Екатерина Селантьева

