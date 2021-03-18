По мнению экспертов, в очередной записи якобы разговора Суркова и Медведчука ничего криминального не сообщается

Об этом она написала в своем блоге на портале «Корреспондент».

«Обе записи вызывают множество вопросов: начиная от их подлинности и заканчивая главным вопросом "Зачем их публикуют и чего хотят добиться?"» – пишет психолог и уточняет, что абсолютно неважно, кто «слил» эту якобы «прослушку», а важна суть записей.

«Ничего нового и уж тем более криминального о Медведчуке мы не узнали. А это значит, что целью был не он», – делится своими выводами Селантьева.

По ее мнению, не случайно в обеих записях упоминается лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко и его окружение.

«На первой записи в разговоре фигурирует сам Порошенко. На второй – его человек, экс-глава СБУ Василий Грицак. Оба раза – не в слишком "приглядном" свете. То есть очевидно, что цель записей – Порошенко и его подчиненные. Зачем настолько открыто атакуют экс-президента и его команду? Как говорил классик: "Это уже совсем другая история"», – резюмирует психолог.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предположил, что если досрочные выборы состоятся в течение ближайшего года, Петр Порошенко может стать Президентом Украины. При этом парламентарий отметил, что голосовать за него не будет.