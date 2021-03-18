Киев может оказаться в "красной" зоне эпидемической опасности максимум через неделю – Кличко

"Я думаю, время идет на несколько дней. Максимум через неделю", - заявил Кличко в эфире телеканала "Украина 24" 17 марта.

Мэр подчеркнул, что вирус мутирует и становится агрессивным, увеличивается количество госпитализированных пациентов. По состоянию на 17 марта в киевских больницах заняты более 3700 койкомест для больных Covid-19, при общем количестве 4500 койкомест.

Кличко подчеркнул, что при сохранении подобной динамики свободные места в "коронавирусных" больницах могут закончиться уже через несколько недель.

"Я вынужден обратиться к правительству с требованием расширить список противоэпидемических ограничений, действующих в "оранжевой" зоне", - отметил он и добавил, что сейчас рассматривается несколько вариантов усиления карантина, однако принять подобное решение может только Кабинет министров Украины.

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