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УПЦ 21 марта проведет Крестные хода по городам Украины, в Киеве и Одессе событие перенесли

18.03.2021 / 15:23
УПЦ 21 марта проведет Крестные хода по городам Украины, в Киеве и Одессе событие перенесли
Источник: Центр информации УПЦ
В зависимости от эпидемиологической ситуации решение о проведении Крестных ходов в других областях будет приниматься каждой епархией отдельно

В столице перенесли Крестный ход верующих Украинской Православной Церкви, запланированный на 21 марта, из-за вступления в действие запрета на проведение массовых мероприятий.

Как сообщает Центр информации УПЦ, мэр Киева Виталий Кличко сегодня в своем Телеграм-канале заявил о введении строгих карантинных ограничений с 20 марта до 9 апреля.

В зависимости от эпидемиологической ситуации решение о проведении Крестных ходов в других областях будет приниматься каждой епархией отдельно.

По данным на 18 марта, анонсировано проведение Крестных ходов в день Торжества Православия в Запорожье, Харькове, Черкассах, Ровно, Кропивницком, Днепре и других городах.

Как сообщалось ранее, 21 марта, в Неделю Торжества Православия во всех епархиальных центрах Украинской Православной Церкви были запланированы крестные ходы и молитвенные стояния.

 Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился к верующим с призывом принять участие в крестных ходах и молебнах в день Торжества Православия для свидетельства верности канонической Церкви и Украине.

«Несмотря на многочисленные просьбы и обращения, в нашем государстве не отменены законы, которые были приняты прошлой властью, и которые существенно ограничивают права верующих Украинской Православной Церкви. Хотелось бы, чтобы голос наших верующих все же был услышан. Поэтому благословляю в первое воскресенье Великого поста, когда будет праздноваться Торжество Православия, во всех епархиальных центрах нашей Церкви провести традиционные для этого дня крестные ходы и молитвенные стояния, с учетом эпидемической ситуации. Мы с молитвой на устах и святынями в руках должны пройтись по улицам родных городов, для того, чтобы засвидетельствовать и нашу верность Святому Православию, и нашу любовь к родной Украинской земле - нашему земному Отечеству», - призвал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что православные украинцы - верующие УПЦ - имеют право защищать свою веру.

«Мы являемся гражданами Украины, и у нас есть завоёванное кровью наших предков право исповедовать Православную веру так, как это завещали Апостолы Христовы и Святые Отцы», - отметил Предстоятель Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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