Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА через COVID

Об этом свидетельствует приказ МОН, сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет в Telegram

Прямая речь Шкарлета: "Учитывая пандемию коронавируса и многочисленные обращения педагогов, родителей и детей принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году учащихся, завершают получения начального и базового общего среднего образования".

В соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГНА, необходимо сделать запись "освобожден (а)".

Отмечается, что это решение будет способствовать "организованном завершению учебного года учащимися в условиях распространения на территории Украины COVID-19".

Источник