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Зеленский дал Ермаку нового зама

18.03.2021 / 16:17
Президент Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя департамента государственного протокола и церемониала Офиса президента Игоря Брусило заместителем председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом свидетельствует указ главы государства от 17 марта, сообщает Офис президента

Дословно: "Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины".

Согласно документам в открытом доступе, Игорь Брусило был назначен на должность заместителя руководителя департамента по вопросам государственного протокола и церемониала Офиса президента 7 августа 2020 года на период действия карантина и до дня определения руководителем аппарата Офиса президента Украины победителя по результатам конкурсного отбора в соответствии с законодательством.

В электронной декларации Брусило за 2019 год указана квартира в Борисполе площадью 53,2 м², еще одна квартира в этом же городе на 75 квадратов в общей собственности с женой и дочерью.

Согласно документу чиновник задекларировал 490 385 заработной платы, а в целом получил дохода вместе с женой чуть больше 700 тысяч.

Офис президента сообщил, что новый заместитель Ермака "сосредоточит свое внимание на качественном обеспечении и содержательном наполнении визитов главы государства".

Прямая речь Брусило: "В общем продолжу направлять работу Службы государственного протокола и церемониала президента. Однако расширятся полномочия относительно качественного содержательного наполнения и организации международных визитов, рабочих поездок и мероприятий с участием Владимира Зеленского".

 Сообщается, что сейчас Игорь Брусило занимается подготовкой официального визита в Украину 18-19 марта президента Литвы Гитанаса Науседы.

Брусило с 2002 года работал в Протоколе президента Украины. Кроме того, он работал в Аппарате Верховной Рады в сфере обеспечения межпарламентского взаимодействия. В 2007-2011 годах находился на дипломатической службе в посольстве Украины в Италии. Вернулся к работе в Протоколе главы государства в 2012 году.

Источник

Зеленский, ОП, Брусило
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