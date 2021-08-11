Медведчук остается одним из самых популярных и цитируемых политиков страны

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Лидер оппозиции Виктор Медведчук, несмотря на всю ту травлю, которую устроил президент Владимир Зеленский в отношении него, близких и соратников, остается одним из самых популярных и цитируемых политиков страны. Именно это заставляет нашего гаранта бояться Медведчука, как огня.

Главный оппозиционер страны, по данным Украинского института политики, вошел в первую пятерку рейтинга медиапопулярности украинских политиков в июле 2021 года. Это говорит о том, что украинцы любят и уважают Медведчука, а СМИ поддерживают его, цитируя заявления оппозиционера и продолжая писать о репрессиях, которым подвергла его нынешняя власть.

Эксперты обратили внимание на топ-темы, в которых упоминается Медведчук:

- Виктор Медведчук: Продление судом меры пресечения еще на два месяца незаконно и будет обжаловано.

- В Раде заявили о сфабрикованной экспертизе по делу Медведчука.

- Виктор Медведчук – о будущем Украины и ее отношениях с Россией.

- Виктор Медведчук заявил о попытках действующей в Украине власти установить диктатуру.

Это говорит о том, что СМИ активно освещают не только вопрос незаконных репрессий в отношении политика, но и его деятельность в экономической и геополитической сферах, в которых Медведчук поистине является профессионалом.

Зеленский, однозначно, страшно боится Медведчука. Ведь его рейтинг продолжает расти несмотря ни на что. Президент, начиная тотальную травлю, закрыв независимые телеканалы " 112 Украина " , NewsOne и ZiK, был явно убежден, что у него получилось "перекрыть медийный кислород" Медведчуку и он в итоге будет вынужден сдаться, не имея возможности публично отстаивать свою правду. Но Зеленский жестоко просчитался. Методы криворожских гопников здесь не помогли. В поддержку Медведчука встали сотни журналистов, десятки тысяч СМИ не только в Украине, но и за рубежом. Только представьте: за последние месяцы во всем мире было напечатано порядка 70 тыс. (!) публикаций в поддержку украинского оппозиционера. Ведущие издания - Reuters, Associated Press, Financial Times и тысячи других - критиковали и продолжают критиковать бесчеловечные методы Зеленского в отношении Медведчука.

А что было бы, если бы лидер оппозиции вышел на свободу? Да от Зеленского осталось бы только мокрое пятно в президентском кресле. В медийном плане, конечно же. А все потому, что нашему гаранту еще расти и расти до политического уровня Медведчука, которого уважают мировые лидеры Запада и Востока за его знания, опыт и многолетнюю историю сотрудничества. Именно поэтому оппозиционный лидер никогда не исчезнет из медиапространства, как того хотелось бы Зеленскому. А наш президент уже в скором времени останется лишь воспоминанием и героем анекдотов как в Украине, так и во всем мире.