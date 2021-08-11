Войти | Зарегистрироваться
17:29

среда,
11 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Туберкулез и ВИЧ в Украине: медики рассказали о количестве новых случаев за июль

11.08.2021 / 17:20
В июле 2021 г. года в Украине официально зарегистрировано 1426 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1770 случаев туберкулеза.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"В июле 2021 г. года в Украине официально зарегистрировано 1426 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 415 пациентов диагностирован СПИД, а 254 человека умерли от СПИДа", - говорится в сообщении.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2021 г. года: гетеросексуальный - 845; гомосексуальный - 46; парентерально - 525; вертикальный - 146; неизвестен - 2.

В июля 2021 г. в Украине зарегистрировано 1770 случаев туберкулеза: 1342 новых случая заболевания; 318 пациентов с рецидивом; 23 пациента, которые возобновили лечение после перерыва; 64 пациента, которые начали повторное лечение после неудачного; 23 - другие случаи.

В общем по данным Центра общественного здоровья, в июле 2021 года от туберкулеза лечились 12 893 человека.

Источник

туберкулез, ВИЧ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.