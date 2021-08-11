Туберкулез и ВИЧ в Украине: медики рассказали о количестве новых случаев за июль

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"В июле 2021 г. года в Украине официально зарегистрировано 1426 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 415 пациентов диагностирован СПИД, а 254 человека умерли от СПИДа", - говорится в сообщении.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2021 г. года: гетеросексуальный - 845; гомосексуальный - 46; парентерально - 525; вертикальный - 146; неизвестен - 2.

В июля 2021 г. в Украине зарегистрировано 1770 случаев туберкулеза: 1342 новых случая заболевания; 318 пациентов с рецидивом; 23 пациента, которые возобновили лечение после перерыва; 64 пациента, которые начали повторное лечение после неудачного; 23 - другие случаи.

В общем по данным Центра общественного здоровья, в июле 2021 года от туберкулеза лечились 12 893 человека.

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