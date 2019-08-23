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В Украине на 40% снизились показатели заболеваемости туберкулезом

23.08.2019 / 18:14
Показатели заболеваемости туберкулезом в Украине в период с 2008 по 2018 годы снизились на 40%.

Об этом заявил вицепремьер-министр Украины Павел Розенко во время заседания Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу.

"За последние 10 лет в Украине на 40% снизилась заболеваемость туберкулезом. Смертность от туберкулеза снизилась в три раза. В то же время в Украине остаются недовыявленными около 25% случаев (каждый пятый случай) туберкулеза. Ежегодно от туберкулеза умирают около 4 тысяч украинцев", - отметил Розенко.

По его словам, существует проблема в устойчивости медицинских услуг на больных с туберкулезом при военных действиях на востоке страны.

"Среди значительной части населения отсутствует мотивация по предотвращению заболевания туберкулезом или своевременному лечению туберкулеза. Необходимо также усилить работу среди групп риска опасных заболеваний", - сказал Розенко.

Он также сообщил, что Украина продолжает получать грантовую помощь от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

"Украина получила в 2018-2020 году безвозвратную финансовую помощь от Глобального фонда на реализацию программы мероприятий по туберкулезу, ВИЧ-инфекции и СПИДу на общую сумму более 134 млн долларов США", - сказал Розенко.

Источник

туберкулез, Розенко, СПИД
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