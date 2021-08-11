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Минздрав: CoronaVac в 98% случаев предупреждает смертельный исход от COVID-19

11.08.2021 / 16:49
Вакцина CoronaVac эффективна на 98% в предупреждении смертельных случаев от COVID-19, на 96% в предупреждении госпитализации и на 94% в предупреждении симптоматической болезни.

Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

"Исследование на 128 тыс. медицинских работников в Индонезии, которых прививали от коронавируса вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года, показали, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предупреждении смертельных случаев, 96% в предупреждении госпитализации и 94% в предупреждении симптоматической болезни", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что CoronaVac - инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, «обезвреженный» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Технология изготовления вакцины хорошо изучена. Первую инактивированную вакцину от полиомиелита создали еще в 1955 году. Сегодня так работают некоторые вакцины от гриппа, бешенства, клещевого энцефалита.

Вакцина CoronaVac безопасна, потому что не содержит живых компонентов вируса и прошла строгие, хорошо контролируемые исследования. 1 июня 2021 года Всемирная организация здравоохранения одобрила ее для экстренного применения.

По состоянию на 10 августа Украина получила 5 677 756 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech.

Почти 1,18 млн украинцев уже вакцинировались CoronaVac.

Напомним, с начала кампании по вакцинации вакцинированы 4 220 770 человек, из них получили одну дозу - 4 220 768 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 457 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 678 726 вакцинаций.

За все время пандемии в Украине заболели 2 260 232 человека, выздоровели - 2 192 592 человека; летальных случаев - 53 124, проведено ПЦР-тестов - 11 559 179.

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коронавирус, вакцинация
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