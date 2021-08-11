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Недопуск невакцинированных педагогов к работе в школе является незаконным – образовательный омбудсмен

11.08.2021 / 16:18
Недопуск невакцинированных педагогических работников к работе в школе является незаконным, заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачов.

"С 5 августа 2021 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 28 июля 2021 года №787. Теперь если в учебном заведении провакцинировались лишь 20% работников - в "желтом", "оранжевом", "красном" уровне эпидемической безопасности такое заведение будет обязан работать дистанционно", - говорится в сообщении пресс-службы образовательного омбудсмена.

Отмечается, что вакцинированный работник учебного заведения не только сам гораздо меньше рискует и существенно лучше защищен от тяжелого течения болезни, но и защищает других работников и учащихся.

"Заведения не в "зеленой" зоне, в которых 80% работников не будут вакцинированы, должны работать дистанционно. Длительное дистанционное обучение вновь может увеличивать образовательные потери, прежде всего среди учащихся начальной школы, для которых учиться дистанционно значительно сложнее", - добавил он.

Также, Горбачов заявляет, что вакцинация педагогических работников не является обязательной и как и для всех остальных граждан она остается добровольным.

"Поэтому руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививку. Именно поэтому как должностное лицо я буду действовать в рамках действующего законодательства и защищать права педагогических работников, если директора будут не допускать их к работе", - подчеркнул омбудсмен.

В то же время, Горбачов обратил внимание на распространении в обществе (и среди педагогов - тоже) "позорной антинаучной кампании по вакцинации".

Источник

педагог, вакцинация
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