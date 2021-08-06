В Украине уже 147 подтвержденных случаев штамма COVID-19 "дельта" - главсанврач

"Ситуация сейчас по всей стране постепенно ухудшается. Каждый день мы видим плюс 10-15 новых случаев заболевания. На самом деле, эта ситуация - довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а везде. Относительно штамма "дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - сказал Кузин в интервью "Украинскому радио".

Он отметил, что Волынская, Одесская, Тернопольская области, а также Черновцы и Киев дают наибольший процент положительных случаев этого штамма.

Замминистра подчеркнул, что медицинская система готова к осеннему росту заболеваемости. "Над готовностью системы Министерство здравоохранения работало в течение летнего периода. И сейчас мы имеем определенные учреждения здравоохранения как первой волны, так и резервной волны. Мы знаем, какая больница в любую минуту будет привлекаться в случае сверхурочной загруженности", - сказал он.

"Летом закупили дополнительное количество концентраторов, в большинстве областей уже завершены работы по монтировке централизованного кислорода. Таким образом, почти все койки, выделенные под COVID-19, обеспечены или централизованным кислородом, или кислородными концентратами. (…) Мы ожидаем на протяжении августа около 4 млн доз ПЦР-тестов, которые распределят по территории Украины. Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов, минимум на три месяца работы и точно так же, на уровне каждой больницы, сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на три месяца. Обновляются клинические протоколы", - добавил Кузин.

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