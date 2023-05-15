Войти | Зарегистрироваться
08:40

среда,
17 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Підласа: На ліквідацію наслідків збройної агресії в бюджеті є 61,7 млрд грн

16.05.2023 / 09:10
До Фонду ліквідації наслідків збройної агресії в межах державного бюджету України надійшло 61,7 млрд грн, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

"На ліквідацію наслідків збройної агресії в бюджеті є 61,7 млрд грн. З них 35,9 млрд грн – це 50% прибутку Нацбанку за 2022 рік та 25,8 млрд грн отриманих від примусового вилучення коштів держави-агресора", - написала вона у фейсбуці у понеділок.

Водночас Підласа уточнила, що у 2023 році кошти Фонду ліквідації використовуватимуть для надання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла за програмою "єВідновлення", відновлення критичної інфраструктури, на пілотні проєкти відновлення в п'яти областях, а також на велику кількість об'єктів у всій країні, які були зруйновані або які допоможуть подолати соціально-економічні наслідки війни.

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії було створено у 2023 році у складі спеціального фонду державного бюджету. Його першочерговим завданням є відновлення знищених або пошкоджених об'єктів житлового призначення та будівництво або ремонт об'єктів критичної інфраструктури.

бюджет, Підласа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 мая
15 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.