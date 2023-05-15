Коли потрібно укладати договір страхування

Фінансова безпека – фактор, на якому ґрунтується наше життя. Усім нам необхідні стабільність та відсутність несприятливих умов для власних досягнень. Проте в один день ваші накопичення, які доводилося робити протягом тривалого часу, можуть обнулитися. Необхідність термінового лікування, автомобільна аварія або руйнівне пошкодження житла – проблеми, які доведеться вирішувати у першу чергу. Через це доведеться обрати інший навчальний заклад для дитини, відмовитися від запланованої подорожі або навіть продати бізнес.

Страховий захист від СК Країна – те, що допоможе вам залишатися при власних інтересах за будь-яких обставин. Надійний страховик працює на українському ринку з 1994 року. За майже 30 років компанія побудувала досконалу систему надання послуг, виплативши своїм клієнтам мільярди гривень грошової компенсації.

Коли краще укладати договір страхування

Страховий поліс – це додаткові витрати. За отримання захисту доведеться попередньо заплатити, адже саме з внесків кожної застрахованої особи утворюється компенсаційний фонд. Проте сума, яку ви можете отримати у якості компенсації, зазвичай в десятки разів перевищує розмір такого внеску. Саме тому страхування є вигідним для кожного окремого клієнта.

У першу чергу варто застрахуватися від найпоширеніших та небезпечних ризиків. Зазвичай вони пов’язані зі здоров’ям, адже у критичній ситуації необхідне швидке надання допомоги, а відкладання лікування може стати причиною ускладнень та загального погіршення стану. Саме тому варто застрахувати себе та членів родини від нещасних випадків та такого небезпечного захворювання, як коронавірус. У якості альтернативи можна купити сімейний поліс медичного страхування, який може покрити збитки на суму до 150 000 грн.

Окрім здоров’я, яке є найціннішим скарбом для кожної людини, слід подбати про придбання страховки на нерухоме майно та автомобіль. На відміну від автоцивілки, поліс КАСКО дозволяє отримати виплати у разі пошкодження транспортного засобу навіть за тієї умови, якщо ДТП сталася за вашої вини або якщо хтось навмисне завдав шкоди транспортному засобу.

3 головні критерії вибору страхової компанії

Важливо зазначити, що не лише правильне визначення пріоритетів є запорукою фінансової безпеки у майбутньому. Багато залежить також від обраної вами організації, з якою плануєте укласти страховий договір. Найважливішими чинниками, на які варто звертати увагу є:

досвід роботи організації. Новачкам важко створити достатні резерви для своєчасного здійснення компенсації, а їх політика може бути не надто виваженою;

строки виплати страхового відшкодування. Звісно, вони повинні бути якомога меншими, щоб ви могли швидко отримати грошові кошти та використати їх за призначенням;

якість сервісу. Можливість звернутися по допомогу до представників страхової компанії, коли сталася страхова подія, – необхідність, а не додатковий бонус.

Співпраця з перевіреною страховою компанією допоможе захистити ваше майбутнє та дозволить з мінімальними капіталовкладеннями створити надійну фінансову подушку.