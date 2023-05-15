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Країни G7 та ЄС можуть заборонити імпорт російського газу за деякими маршрутами

15.05.2023 / 16:26
Країни G7 та Євросоюзу домовляються про запровадження заборони на імпорт російського газу за маршрутами, на яких рф раніше скоротила поставки.

Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times з посиланням на власні джерела.

Лідери G7 мають намір на саміті в Хіросімі ухвалити рішення, яке перешкоджатиме відновленню російського трубопровідного експорту газу до зокрема таких країн, як Польща та Німеччина, куди РФ припинила поставки з метою спровокувати енергетичну кризу.

Джерела видання пояснюють, що цей крок зроблять для того, щоб "переконатися, що партнери не передумають у гіпотетичному майбутньому".

У проєкті документа-заяви G7 йдеться, що група провідних економік і далі скорочуватиме використання російських джерел енергії, "включаючи запобігання повторному відкриттю шляхів, які раніше були закриті російською енергетичною зброєю".

В FT все ж вважають, що рішення є символічним і покликане показати рішучість країн Заходу у питанні спроб зменшити доходи країни-агресора, аби росія не могла фінансувати війну. В ЄС зауважують, що газові сховища, які вже заповнені на 60% порівняно з 30% в той же час у 2022 році, досягнуть потужності задовго до наступної зими. Тому країни G7 та ЄС можуть продовжувати запроваджувати додаткові заходи для обмеження імпорту російських енергоносіїв.

G7, Financial Times
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