Підласа: Рада планує збільшити видатки держбюджету на оборону майже на 303 млрд

Про це, згідно з повідомленням прес-служби Апарату Верховної Ради, повідомила голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передають Українські Новини.

Зазначається, що Рада до кінця вересня розгляне урядовий законопроект про збільшення видатків державного бюджету на потреби оборони майже на 303 млрд гривень.

Так, зокрема, планується збільшення видатків Збройних Сил України на 195,7 млрд гривень, Національної гвардії - на 39,7 млрд гривень, Державної прикордонної служби - на 20,4 млрд гривень, Національної поліції – на 19 млрд гривен, видатків на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ - на 13,2 млрд гривень, 4,4 млрд гривень - Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів.

"Парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що таке збільшення буде підтримано народними депутатами. Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати - майже 299 млрд гривень, з яких близько 208 млрд гривень на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів", - сказала Підласа.

Крім того, за словами Підласої, цим законопроектом пропонується збільшити видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб на 16,5 млрд гривень і спрямувати 1,2 млрд гривень Міністерству закордонних справ, зокрема, для створення дипломатичних установ в країнах Африки та країнах Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права.

Кошти безповоротної допомоги (гранту) від Європейського Союзу у сумі майже 6 млрд гривень будуть спрямовані на так зване "швидке відновлення" - відбудову пошкоджених та зруйнованих об’єктів.

Підласа у Facebook зазначила, що загалом видатки держбюджету планується збільшини на 317 млрд гривень.

Вона додала, що планується скорочення деяких видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок їх зменшення на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).

Підласа пообіцяла, що повний текст цього законопроекту, а також зміни до Бюджетного кодексу з'являться на сайті Ради "сьогодні/завтра".