Галущенко розповів, скільки запасів вугілля має Україна

Як пише delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в серпні через спеку було спалено більше вугілля, ніж розраховувалося, однак це не критично.

"Не дуже велике, але у вересні вже йде наповнення: зараз запаси - близько 1,35 млн тонн, плюс десь 100 тис. тонн є на складах шахт і десь 20 тис. тонн – у дорозі. Наздоженемо", – сказав урядовець.

Галущенко зазначив, що виведення атомних енергоблоків із планових ремонтів раніше запланованого терміну дозволяє розвантажити теплову генерацію.

Крім того, міністр розраховує, що "Центренерго" пришвидшиться з імпортом вугілля.

"Там ціна зараз дозволяє це спокійно зробити", – додав він.

Нагадаємо, майже рівно рік тому, 14 вересня 2022-го, премʼєр-міністр Денис Шмигаль інформував про те, що в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля. Тоді він називав це найбільшими запасами за останні роки.

У квітні 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що протягом опалювального сезону Україна використала понад 800 тис. тонн вугілля.

А наприкінці липня Шмигаль зазначав, що на складах розташовані 1,5 млн тонн вугілля, тоді як планується вийти на показник в 1,8 млн тонн.