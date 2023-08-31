Войти | Зарегистрироваться
20:07

среда,
13 сентября
Онлайн
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Експерт прогнозує подорожчання яєць на 25-30%

13.09.2023 / 17:27
В Україні прогнозують подорожчання яєць, ціни можуть підвищитися до 30%. Такі різкі зміни пов'язують з приходом холодів, підвищенням експортного попиту та цінами на енергетичному ринку.

На думку фінансово-економічного оглядача Богдана Слуцького, на подорожчання курячих яєць вплинуть два фактори.

"Перший – це сезонний чинник, пов'язаний з приходом холодів. Другий – зростання обсягу експорту яєць на зовнішній ринок. Україна у січні-серпні 2023 року відправила на експорт 35 тис. т яєць, що на 94,4% більше, ніж за такий самий період минулого року", – розповідає експерт.

Він додає, що протягом наступних двох кварталів ціна на яйця може зрости на 25-30%.

"Таким чином середня вартість десятка першої категорії до кінця року може зрости до близько 50-52 грн, а найвищої – наблизитися до 80 грн", – переконаний Слуцький.

Крім того, стрімке підвищення цін на енергоносії протягом липня-серпня призвело до росту собівартості виробництва. Тому виробники вимушені будуть підвищувати ціни на продукцію.

Скільки зараз коштують яйця

В мережі супермаркетів АТБ десяток найдешевших яєць коштує 39,50 грн, водночас найдорожчі – майже 53 грн.

У "Форі" вартість одного десятка курячих яєць варіюється від 40 до 54 грн.

У торговій мережі Novus найдорожчі яйця коштують 64 грн за 10 штук.

А у Varus ціна за найдешевші яйця становить 45 грн, а за найдорожчі – 70 грн.

Слуцький
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 сентября
12 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.