Експерт прогнозує подорожчання яєць на 25-30%

На думку фінансово-економічного оглядача Богдана Слуцького, на подорожчання курячих яєць вплинуть два фактори.

"Перший – це сезонний чинник, пов'язаний з приходом холодів. Другий – зростання обсягу експорту яєць на зовнішній ринок. Україна у січні-серпні 2023 року відправила на експорт 35 тис. т яєць, що на 94,4% більше, ніж за такий самий період минулого року", – розповідає експерт.

Він додає, що протягом наступних двох кварталів ціна на яйця може зрости на 25-30%.

"Таким чином середня вартість десятка першої категорії до кінця року може зрости до близько 50-52 грн, а найвищої – наблизитися до 80 грн", – переконаний Слуцький.

Крім того, стрімке підвищення цін на енергоносії протягом липня-серпня призвело до росту собівартості виробництва. Тому виробники вимушені будуть підвищувати ціни на продукцію.

Скільки зараз коштують яйця

В мережі супермаркетів АТБ десяток найдешевших яєць коштує 39,50 грн, водночас найдорожчі – майже 53 грн.

У "Форі" вартість одного десятка курячих яєць варіюється від 40 до 54 грн.

У торговій мережі Novus найдорожчі яйця коштують 64 грн за 10 штук.

А у Varus ціна за найдешевші яйця становить 45 грн, а за найдорожчі – 70 грн.