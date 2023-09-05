Лапенко: Україна поставила жирну крапку в історії залежності від російського ядерного палива

Як передає Укрінформ, таку думку висловила в ефірі Українського радіо експертка проєктів аналітичного центру DiXi Group, фахівчиня з енергобезпеки Олена Лапенко, коментуючи інформацію про те, що на Рівненській атомній електростанції завантажили першу партію ядерного палива від американської компанії Westinghouse.

"Усі наші атомні електростанції побудовані ще за радянськими проєктами, – це реактори типу ВВЕР (водно-водяний енергетичний реактор – ред.). До цього ми вже розпочали процес диверсифікації постачання палива, але з реакторів більшої потужності – ВВЕР-1000. Те, що відбувається зараз, – це вже фінішна пряма та жирна крапка у цій історії залежності: ми вже відмовилися від російського ядерного палива і для реакторів ВВЕР-440", – зазначила Лапенко.

За її словами, в Україні був сформований резерв палива російського виробництва. "Завантаження палива відбувається раз на рік під час поточного ремонту. Тобто минулого року було завантажено свіже ядерне паливо, тож наші енергоблоки працювали стабільно цілу зиму. Це нормальний процес. Ще на початку повномасштабного вторгнення Енергоатом повідомляв, що у нас є запас палива на два роки, а контракт із Westinghouse було підписано наприкінці 2020 року. Тобто ми свідомо йшли до того, щоби повністю відмовитися від російського палива у найкоротші терміни. Американський виробник Westinghouse має великий досвід роботи з цими реакторами. Історія з проєктуванням палива для наших ВВЕР розпочалася ще у 2000 році. Спочатку здійснили завантаження перших шістьох дослідницьких касет, потім було трохи більше ядерного палива у змішаному циклі, додавали до російського трохи американського палива і досліджували. І зараз на цій базі вдалося дуже швидко розробити паливні збірки для реактора ВВЕР-440", – розповіла експертка.

За її словами, саме плідна багаторічна співпраця з Westinghouse дала змогу Україні в найкоротші терміни повністю відмовитися від російського палива.

Лапенко нагадала, що росіяни постачають своє паливо на всі АЕС, які були ними ж побудовані. "Контракт на будівництво атомної станції включає постачання палива, його утилізацію, а також навчання персоналу. Тобто в контракт закладено повний пакет послуг для замовника. Такі станції є у Європі, приміром Словаччина, Чехія, Болгарія – залежні від російських поставок. Саме тому ми зараз не спостерігаємо санкцій проти "Росатома". Однак ці країни вже розробляють програми диверсифікації за прикладом України, щоб також відмовитися від російських ТВЕЛів (тепловидільний елемент (ТВЕЛ) – головний конструктивний елемент активної зони ядерного реактора – герметична трубка, у якій розміщено матеріал, що розщеплюється – ред.). Нещодавно була заява від Угорщини, що навіть вони після будівництва другої черги своєї станції "Пакш", яку їм усе ж таки затвердила Єврокомісія, диверсифікуватимуть постачання палива. Але поки що це лише заяви, подивимось, чи будуть укладені контракти. Європа рухається у напрямку відмови від співпраці з Росією, хоча в деяких країнах рф лише посилює свій вплив. Наприклад, у Туреччині рф будує атомну електростанцію, в якій вона буде навіть власником. У квітні вже завантажили ядерне паливо. Також у Єгипті, Китаї, Індії є багато об’єктів, які експлуатуються росатомом і використовують паливо російського виробництва", – зазначила експертка.

При цьому на Рівненській АЕС, за даними фахівчині з енергобезпеки, використовували лише російське ядерне паливо з тих резервів, які були накопичені. Але закупівель вже немає майже два роки, і у 2022 році було укладено контракт з Westinghouse на всі 15 енергоблоків, що працюють в Україні, разом із Запорізькою АЕС. Тобто надалі будуть користуватися лише американським паливом.

"Переведення атомних станцій на неросійське ядерне паливо буде природним процесом. У міру відпрацювання російського палива його поступово будуть замінювати. Реактор має свої особливості. У центральній частині паливо згоряє трохи швидше, і такого немає, що коли атомний енергоблок зупиняється, все паливо перевантажують. Воно там рухається від центру до периферійної частини, і відпрацьоване паливо поступово замінюється. Тобто це буде повільний природний процес заміщення залишків російських ТВЕЛів на паливо Westinghouse", – розповіла Лапенко.