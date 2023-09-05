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Єврокомісар з торгівлі вніс до ЄК пропозицію продовжити заборону на імпорт української агропродукції

14.09.2023 / 13:19
До Єврокомісії внесли пропозицію про те, щоби продовжити після 15 вересня тимчасову заборону на імпорт окремих видів української агропродукції, повідомяє УНН з посиланням на RMF24.

Пропозицію про продовження обмежень вніс Міхаель Гегер – очільник офісу єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса.

Його подання ґрунтується на аналізі ринкової ситуації. Там згадують низькі ціни, неможливість зберігати зерно у сусідніх з Україною країнах і зростання експорту з України до інших країн ЄС.

Наразі не відомо на якій термін пропонується продовжити обмеження (його прибічники Польща та Угорщина говорять, що обмеження слід залишити щонайменше до кінця 2023 року). Вказується, що документ є результатом роботи т. зв Координаційною платформи для зерна, в якій беруть участь представники п’яти країн, України та Єврокомісії. Робота цього органу відбувається за закритими дверима.

Остаточне рішення, як вказується у статті, «буде політичним і ухвалюватиметься головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн».

Ще в серпні в кулуарах Єврокомісії говорили, що вона пообіцяла Президенту України, що заборона не буде продовжена. Водночас вказується, що переданий Гегером документ є сигналом до продовження обмежень. Крім того, RMF24 додає, що сам Гегер є потужною фігурою і йому доволі часто вдається переконувати фон дер Ляєн в тих чи інших питаннях.

зерно, агропродукція, Гегер
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