Associated Press: США запроваджують санкції проти підприємств та осіб, які підживлюють війну рф, з різних країн світу

Про це йдеться в повідомленні Associated Press на сайті EuroNews.

"Метою цих дій є обмеження оборонного виробничого потенціалу росії", - заявив AP голова Управління з координації санкцій Держдепу США Джеймс О'Браєн.

У повідомленні наголошується, що пакет санкцій є одним із найбільших і спрямований, зокрема, проти компаній із Туреччини, члена НАТО, які продають росії західні технології, що можуть бути використані для підтримання її військових зусиль. Пакет направлений на те, щоб завадити розвитку російського енергетичного сектору й майбутніх джерел грошових коштів, включно з проєктами з видобутку газу в Арктиці, а також гірничодобувної промисловості та заводів із виробництва та ремонту російської зброї.

За даними Reuters, санкції запроваджують щодо п'яти турецьких компаній і громадянина Туреччини через те, що вони допомагають рф ухилятися від санкцій і підтримують москву в її війні проти України. Йдеться про компанії Margiana Insaat Dis Ticaret та Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, на яких рф покладалася в імпорті товарів подвійного призначення, суднобудівні Denkar Ship Construction та ID Ship Agency, власника останньої Ількера Догрюйола, а також компанію CTL Limited, що була посередником і постачала електронні компоненти американського та європейського виробництва в рф.

"За останні 18 місяців ми ділилися своїми побоюваннями з турецьким урядом і приватним сектором та інформували їх про значні ризики ведення бізнесу з тими, проти кого ми запровадили санкції і хто пов'язаний із російською війною", - сказав агентству високопоставлений представник Держказначейства США на умовах анонімності.

За словами чиновника, ширший пакет санкцій спрямований проти російської промислової бази, морського сектору та постачальників технологій, а також підприємств із виробництва та ремонту російських систем озброєння.

За даними AP, США також запроваджують санкції проти нещодавно створеної компанії з ОАЕ, яка забезпечує проєктування і технології для російського арктичного проєкту з виробництва скрапленого природного газу, а також проти кількох російських компаній, що беруть участь у його розробленні.

Пакет США включає санкції щодо кількох турецьких і російських компаній, які, за словами Держдепартаменту, допомагають москві закуповувати американські та європейські електронні компоненти, як-от комп'ютерні чипи та процесори, які можуть бути використані в цивільному та військовому обладнанні.

Останній пакет санкцій спрямований проти кількох російських компаній, які ремонтують, розробляють і виробляють зброю, включно з крилатими ракетами "Калібр".