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Информагентство Associated Press опубликовало материалы с критикой украинской власти за преследование Медведчука

25.05.2021 / 13:03
Президент России Владимир Путин подверг резкой критике политическое давление на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука со стороны украинской власти на фоне и без того растущей напряженности в отношениях между странами.

Об этом пишет одно из крупнейших в мире информационных агентств Associated Press.

В публикации уточняется, что заявление Путина прозвучало на следующий день после того, как Виктор Медведчук, возглавляющий крупнейшую оппозиционную силу в парламенте, был помещен под домашний арест по обвинению в государственной измене, которое он отрицал и назвал политически мотивированным.

«Не называя Медведчука по имени, Путин посетовал на продолжающуюся "чистку" политической арены Украины, заявив, что сторонники сотрудничества с Россией сталкиваются с политическими репрессиями», – пишет информагентство.

Associated Press отмечает, что, по словам Президента Росси, такие действия украинской власти говорят о нежелании Киева прекращать конфликт на Донбассе и налаживать диалог с Москвой.

«Эти избирательные, политически мотивированные решения направлены на очищение политического поля от тех сил, которые выступают за мирное урегулирование конфликта на Юго-Востоке Украины и добрососедские отношения с Россией», – цитирует информагентство слова Владимира Путина.

Также в статье говорится, что обвинения в государственной измене – последняя часть широкой кампании против Медведчука, начатой украинскими властями в феврале, когда его финансовые активы были заморожены на три года.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Прокуроры требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.

Путин, Медведчук, Associated Press
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