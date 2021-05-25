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Суд снова отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду

25.05.2021 / 13:19
Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора"

Соответствующее решение по иску кандидата Александра Шевченко кв ЦИК было принято 23 мая.

Кроме того, указанным решением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №87 с учетом решения суда.

Отмечается, что ЦИК или кандидат Вирастюк могут обжаловать это решение в Большой Палате Верховного Суда, решение которой будет окончательным.

Напомним, 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.

4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.

Шевченко решил защищать свой результат в суде.

22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем.

1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем.
19 мая ЦВК составила новый протокол по результатам выборов в округе №87, признав победителем кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

Источник

выборы, суд, Вирастюк
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