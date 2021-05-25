Суд снова отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора"

Соответствующее решение по иску кандидата Александра Шевченко кв ЦИК было принято 23 мая.

Кроме того, указанным решением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №87 с учетом решения суда.

Отмечается, что ЦИК или кандидат Вирастюк могут обжаловать это решение в Большой Палате Верховного Суда, решение которой будет окончательным.

Напомним, 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.

4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.

Шевченко решил защищать свой результат в суде.

22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем.

1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем.

19 мая ЦВК составила новый протокол по результатам выборов в округе №87, признав победителем кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

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