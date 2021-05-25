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На Харьковщине освятили летний храм и купальню на месте обретения чудотворной иконы Богородицы

25.05.2021 / 13:30
На Харьковщине освятили летний храм и купальню на месте обретения чудотворной иконы Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка также освятил купальню возле источника и заложил камень в основание будущего храма в честь Высочиновской чудотворной иконы Богородицы

В Харьковской области в селе Высочиновка Змиевского района на месте явления Казанской Высочиновской иконы Божией Матери освятили летний храм УПЦ в честь «Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у Овчей купели».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, Божественную литургю и освящение совершил митрополит Изюмский и Купянский Елисей.

Владыка также освятил купальню возле источника и заложил камень в основание будущего храма в честь Высочиновской чудотворной иконы Богородицы.

Митрополит Елисей рассказал присутствующим об исцелении Господом расслабленного.

«И вот Христос ставит каждому из нас вопрос: А хочешь ли ты исцелиться? И если мы можем ответить: Да, хочу! – Христос не говорит нам: Жди же теперь, чтобы закипели воды, чтобы сошла сила. Он нам говорит: В таком случае встань и ходи!

Как часто бывает, что мы чувствуем: мы могли бы это сделать, сделать то, о чем молимся, – но не делаем этого: пусть за нас это сделает Бог. И Бог не делает этого, потому что Он дает нам любую силу, чтобы совершить свой путь земной, жизненный, но за нас Он жить не может: за нас Он только смог умереть», – объяснил владыка, как евангельский отрывок относится к современным христианам.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новый храм, Изюмская епархия
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