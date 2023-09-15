НБУ прогнозує скорочення валютної виручки аграріїв до кінця року

Про це на брифінгу в четвер, 14 вересня, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"У своєму липневому макроекономічному прогнозі ми оцінювали втрати від заборони експорту до сусідніх країн агропромислової продукції приблизно в 600 млн доларів. Наразі ця оцінка залишається більш-менш актуальною", - сказав він.

За словами Ніколайчука, НБУ бачить, що українські експортери в третьому кварталі 2023 році досить ефективно використовували альтернативні канали поставок.

"Ми очікуємо, що вони й надалі зможуть використовувати ці альтернативні поставки у разі, якщо після 15 вересня у нас не відбудеться скасування цієї заборони", - додав заступник голови Нацбанку.

Ніколайчук також зазначив, що є і додаткові ризики, які пов’язані з обстрілами портів на Дунаї.