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НБУ прогнозує скорочення валютної виручки аграріїв до кінця року

15.09.2023 / 15:23
Національний банк України прогнозує скорочення валютної виручки аграріїв до кінця року приблизно на 600 млн доларів через введення країнами Східної Європи заборони на імпорт продовольства.

Про це на брифінгу в четвер, 14 вересня, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"У своєму липневому макроекономічному прогнозі ми оцінювали втрати від заборони експорту до сусідніх країн агропромислової продукції приблизно в 600 млн доларів. Наразі ця оцінка залишається більш-менш актуальною", - сказав він.

За словами Ніколайчука, НБУ бачить, що українські експортери в третьому кварталі 2023 році досить ефективно використовували альтернативні канали поставок.

"Ми очікуємо, що вони й надалі зможуть використовувати ці альтернативні поставки у разі, якщо після 15 вересня у нас не відбудеться скасування цієї заборони", - додав заступник голови Нацбанку.

Ніколайчук також зазначив, що є і додаткові ризики, які пов’язані з обстрілами портів на Дунаї.

НБУ
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