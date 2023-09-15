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USAID надає Україні грант в $1 млн на програму підтримки бізнесу

15.09.2023 / 18:30
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає Україні грант обсягом $1 млн на програму підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу.

Кошти дозволять українським фермерам взяти кредити під гарантії страхування майбутнього врожаю, розповів представник Офісу економічного зростання USAID Пол Олівер на пресконференції у Києві.

«USAID виділяє страховій компанії UNIVERSALNA $1 млн для страхування врожаю малих фермерів. Це страхування буде використовуватись як застава під кредити від ПриватБанку для позичальників з обмеженим доступом до фінансування», – зазначив Пол Олівер.

Очікується, що нова програма дасть змогу профінансувати близько 220 малих та середніх сільськогосподарських виробників із середньою сумою кредиту 2,6 млн грн. Зокрема, планується, що аграрії зможуть залучити кредитів на загальну суму 570 млн грн.

Водночас, програма не передбачає страхування від воєнних ризиків.

USAID
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